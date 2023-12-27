إتّصال بين ماكرون ونتنياهو .. هذا ما تضمّنه

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قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن "الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".وأضافت أن "فرنسا ستعمل أيضاً مع الأردن في الأيام المقبلة في شأن العمليات الإنسانية في غزة".