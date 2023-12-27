واشنطن تُفرِج عن حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة المُتاحة لأوكرانيا

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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعي~ن على الكونغرس اتخاذ القرار في شأن مواصلة دعم معركة كييف ضد الغزو الروسي.وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".