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عربي-دولي

واشنطن تُفرِج عن حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة المُتاحة لأوكرانيا

Lebanon 24
27-12-2023 | 18:28
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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعي~ن على الكونغرس اتخاذ القرار في شأن مواصلة دعم معركة كييف ضد الغزو الروسي.
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وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".
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