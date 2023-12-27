كيم جونغ أون يأمر بتسريع الاستعدادات للحرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن "الزعيم كيم جونغ أون أمر الجيش وصناعة الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها بتحركات مواجهة غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة".

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