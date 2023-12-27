Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ أون يأمر بتسريع الاستعدادات للحرب

Lebanon 24
27-12-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1146049-638393243049987222.jpg
Doc-P-1146049-638393243049987222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن "الزعيم كيم جونغ أون أمر الجيش وصناعة الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها بتحركات مواجهة غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سفن الأشباح" بين كوريا الشمالية وروسيا.. شحنات "أسلحة" ترصدها أقمار اصطناعية
lebanon 24
28/12/2023 07:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يؤكد: عام 2023 كان "عام تحوّلات عظيمة"
lebanon 24
28/12/2023 07:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع مهم للحزب الحاكم في كوريا الشمالية قبل العام الجديد
lebanon 24
28/12/2023 07:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
العالم على أعصابه... مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية دخل الخدمة
lebanon 24
28/12/2023 07:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24

كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:04 | 2023-12-28
00:02 | 2023-12-28
00:01 | 2023-12-28
23:47 | 2023-12-27
23:28 | 2023-12-27
23:26 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24