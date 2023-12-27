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عربي-دولي

إنقاذ 244 مهاجراً في البحر المتوسط

Lebanon 24
27-12-2023 | 20:30
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أنقذت السفينة أوشن فايكنغ التي تستأجرها منظمة "إس أو إس المتوسط"، 244 مهاجراً أمس الأربعاء قبالة سواحل ليبيا.
وتلقت "أوشن فاينكنغ" فجر أمس الأربعاء نداء استغاثة من قارب خشبي مكتظ يفتقر ركابه لمستلزمات النجاة.
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وأرسلت السفينة ثلاثة زوارق صغيرة لإنقاذ 122 شخصا، من بينهم ثمانية قصّر غير مصحوبين بذويهم، بعدما اتصلت بها سفينة دورية ليبية موجودة قرب القارب المنكوب، وطلبت منها تنفيذ عملية الإنقاذ.
بعد عملية الإنقاذ الأولى، خصصت السلطات الإيطالية على الفور ميناء في مدينة باري كمكان آمن للرسو.

ثم اتجهت سفينة "أوشن فايكنغ" شمالا حيث رصدت قاربا خشبيا محملا فوق طاقته في وقت الظهيرة. وبتنسيق مع إيطاليا، أنقذ الطاقم 106 أشخاص، بينهم ثماني نساء بينهن حاملتان وأربعة أطفال.
وكانت العملية لا تزال جارية عندما تم رصد قارب آخر منكوب على بعد 26 كيلومترا، فأنقذت "أوشن فايكنغ" 16 شخصاً بالتنسيق أيضا مع السلطات الإيطالية.

ترفع عمليات الإنقاذ الثلاث عدد الناجين على متن سفينة الإنقاذ إلى 244، من بينهم ثماني نساء، و18 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وأربعة أطفال دون سنّ الرابعة.
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