17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إنقاذ 244 مهاجراً في البحر المتوسط
Lebanon 24
27-12-2023
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقذت السفينة أوشن فايكنغ التي تستأجرها منظمة "إس أو إس المتوسط"، 244 مهاجراً أمس الأربعاء قبالة سواحل ليبيا.
وتلقت "أوشن فاينكنغ" فجر أمس الأربعاء نداء استغاثة من قارب خشبي مكتظ يفتقر ركابه لمستلزمات النجاة.
Advertisement
وأرسلت السفينة ثلاثة زوارق صغيرة لإنقاذ 122 شخصا، من بينهم ثمانية قصّر غير مصحوبين بذويهم، بعدما اتصلت بها سفينة دورية ليبية موجودة قرب القارب المنكوب، وطلبت منها تنفيذ عملية الإنقاذ.
بعد عملية الإنقاذ الأولى، خصصت السلطات الإيطالية على الفور ميناء في مدينة باري كمكان آمن للرسو.
ثم اتجهت سفينة "أوشن فايكنغ" شمالا حيث رصدت قاربا خشبيا محملا فوق طاقته في وقت الظهيرة. وبتنسيق مع إيطاليا، أنقذ الطاقم 106 أشخاص، بينهم ثماني نساء بينهن حاملتان وأربعة أطفال.
وكانت العملية لا تزال جارية عندما تم رصد قارب آخر منكوب على بعد 26 كيلومترا، فأنقذت "أوشن فايكنغ" 16 شخصاً بالتنسيق أيضا مع السلطات الإيطالية.
ترفع عمليات الإنقاذ الثلاث عدد الناجين على متن سفينة الإنقاذ إلى 244، من بينهم ثماني نساء، و18 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وأربعة أطفال دون سنّ الرابعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف
Lebanon 24
سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف
02:12 | 2023-12-27
27/12/2023 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 10 سنوات من الاخذ والرد.. هدية للعمال طال انتظارها
Lebanon 24
بعد 10 سنوات من الاخذ والرد.. هدية للعمال طال انتظارها
04:00 | 2023-12-27
27/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أحد المقرّبين من نصرالله.. كان مُعاوناً له! (صورة)
Lebanon 24
وفاة أحد المقرّبين من نصرالله.. كان مُعاوناً له! (صورة)
07:04 | 2023-12-27
27/12/2023 07:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
02:40 | 2023-12-27
27/12/2023 02:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا زيادات" على الرواتب لهؤلاء
Lebanon 24
"لا زيادات" على الرواتب لهؤلاء
04:30 | 2023-12-27
27/12/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:04 | 2023-12-28
بالذكاء الاصطناعي.. الصين تعزز التجسس لمنافسة أميركا
00:02 | 2023-12-28
بعد قرار استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية في كولورادو.. الجمهوريون يستأنفون
00:01 | 2023-12-28
بسبب حرب غزة.. القوات الأميركية على خط النار في الشرق الأوسط
23:47 | 2023-12-27
"العواصف مستمرة في العالم".. لافروف: لا يمكن حماية أحد من مكايد الغرب الجيوسياسية
23:28 | 2023-12-27
الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة
23:26 | 2023-12-27
المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإنشائها.. هذه ملامحها
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
28/12/2023 07:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
28/12/2023 07:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
28/12/2023 07:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24