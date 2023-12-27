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مواجهات واشتباكات مسلحة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا في الضفة الغربية

Lebanon 24
27-12-2023 | 23:25
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فجر اليوم الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مدن مختلفة من الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 14 مواطنا وجرح جندي إسرائيلي.

وتركزت الاقتحامات في كل من مدينتي رام الله والبيرة، ومدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيمها، وبلدة حلحول شمال الخليل، بالإضافة إلى مدينة أريحا.
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وفي بلدة حلحول وحدها أصيب 9 مواطنين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية، حيث جرت اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بالضفة الغربية.

اقتحامات في نابلس

إلى ذلك قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي باقتحام قرية روجيب شرق نابلس.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي باتجاه حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما أصيب شابين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه وسط مدينة رام الله.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية قصفا في الحي الشرقي بمدينة جنين أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين .(سكاي نيوز)

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