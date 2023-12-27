المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإنشائها.. هذه ملامحها

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، أمس الأربعاء، إن حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول، بلغت أكثر من 21 ألفاً.وقد جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده على أن الحرب لن تتوقف قبل نزع سلاح غزة، مع تخطيط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة على طول قطاع غزة.فمستقبل غزة وشكل حدودها الحالية، موضع بحث، مع حديث إسرائيلي عن إنشاء غلاف جديد للقطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا.وأعاد نتنياهو التأكيد، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، على أن السلام يتضمن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على طول قطاع غزة، بما في ذلك على الحدود مع مصر، لمنع تسريب الأسلحة.تصريح تزامن مع تقارير عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة، من المتوقع أن تكون بعمق كيلو متر واحد داخل غزة.وعلى الجانب الآخر، يرى مراقبون أن مساحة القطاع لا تسمح بإنشاء مناطق عازلة في داخله، خاصة مع الكثافة السكانية الكبيرة، واختلاف عرض القطاع، بمعدل يتراوح بين 5 و12 كيلومترا.هذا سيعني عدم وجود عمق كافٍ يتيح لإسرائيل منع الهجمات الفلسطينية الصاروخية أو البرية، خاصة مع قرب مدن وقرى غلاف غزة.أما سياسيا، فما إن أفصح نتنياهو عن المنطقة العازلة، حتى أعلنت الخارجية الأميركية رفض واشنطن لأي منطقة عازلة، داخل قطاع غزة، مذكرة بضرورة الحفاظ على مساحة القطاع من دون تقليص بعد الصراع الحالي.(العربية)