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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة
Lebanon 24
27-12-2023
|
23:28
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس مقتل وإصابة 10 من جنوده خلال الساعات الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون في معارك بقطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم الإعلان عنهم خلال الثماني والأربعين الساعة إلى 11 جنديا وضابطا. (سكاي نيوز عربية)
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