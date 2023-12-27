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الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة

Lebanon 24
27-12-2023 | 23:28
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس مقتل وإصابة 10 من جنوده خلال الساعات الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون في معارك بقطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم الإعلان عنهم خلال الثماني والأربعين الساعة إلى 11 جنديا وضابطا. (سكاي نيوز عربية) 
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