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بعد قرار استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية في كولورادو.. الجمهوريون يستأنفون

Lebanon 24
28-12-2023 | 00:02
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بعدما قررت المحكمة العليا في كولورادو عدم أهلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب بالولاية، قال محامٍ للحزب الجمهوري في الولاية إن الحزب طلب أمس الأربعاء من المحكمة العليا الأميركية التدخل.
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يأتي هذا بعدما استبعدت المحكمة العليا في كولورادو في 19 كانون الأول ترامب بسبب دوره في هجوم شنه أنصاره في السادس من كانون الثاني من عام 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي. وقضت المحكمة بعدم أهلية ترامب بناء على بند دستوري أميركي يحظر على أي شخص "شارك في تمرد أو ثورة" تولي منصب عام.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، استئنافا خاصا به.

وكانت المحكمة العليا بالولاية قد علقت قرارها حتى الرابع من كانون الثاني، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع إذا استأنف.

وحكم محكمة كولورادو هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي يسمى ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.

وكان الهجوم محاولة من أنصار ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.(العربية)

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