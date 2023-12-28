بالذكاء الاصطناعي.. الصين تعزز التجسس لمنافسة أميركا

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في تحدي واضح لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه"، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة التجسس الصينية تحاول استغلال الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة لمنافسة الولايات المتحدة وكشف أسرارها، ما يكشف عن الطموحات الهائلة لوزارة أمن الدولة الصينية.وأوضحت الصحيفة أنه حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدولتان كشف الأسرار العلمية لبعضهما البعض، أراد الجواسيس الصينيون المزيد.وفي اجتماعات خلال فترة وباء كوفيد مع مقاولي التكنولوجيا الصينيين، اشتكى هؤلاء الجواسيس من أن كاميرات المراقبة التي تتعقب الدبلوماسيين الأجانب وضباط الجيش وعملاء المخابرات في منطقة السفارات في بكين لا تلبي احتياجاتهم.ووفقا للصحيفة، طلب الجواسيس برنامج ذكاء اصطناعي من شأنه إنشاء ملفات فورية عن كل شخص وتحليل أنماط سلوكه. واقترحوا تزويد برنامج الذكاء الاصطناعي بمعلومات من قواعد البيانات وعشرات الكاميرات التي قد تشمل لوحات ترخيص السيارة وبيانات الهاتف المحمول وجهات الاتصال والمزيد من المعلومات عن الأشخاص محل المراقبة.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الملفات الشخصية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح للجواسيس الصينيين باختيار الأهداف وتحديد شبكاتهم ونقاط ضعفهم، وفقًا لمذكرات الاجتماعات الداخلية التي حصلت عليها "نيويورك تايمز".ولفتت إلى إن اهتمام الجواسيس بالتكنولوجيا، والذي كشفت عنه الصحيفة لأول مرة، يعبر عن بعض الطموحات الهائلة لوزارة أمن الدولة الصينية، والتي تعد وكالة الاستخبارات الرئيسية في الصين.وأوضحت الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، قامت وزارة أمن الدولة ببناء نفسها من خلال تجنيد أوسع للجواسيس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين. كما عززت الوكالة نفسها من خلال تدريب أفضل وميزانية أكبر واستخدام التقنيات المتقدمة في محاولة لتحقيق هدف شي جين بينغ، الزعيم الصيني، المتمثل في أن تصبح الصين منافسا أمام الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية والعسكرية البارزة في العالم.وأشارت الصحيفة إلى أن الوكالة الصينية، والتي كانت ذات يوم مليئة بالعملاء الذين كان مصدر معلوماتهم الرئيسي هو القيل والقال في حفلات عشاء السفارات، أصبحت الآن تتنافس الآن مع وكالة الاستخبارات المركزية في جمع المعلومات والتخطيط حول العالم.وكشفت الصحيفة أنه حاليا حصل العملاء الصينيون في بكين على جهاز الذكاء الاصطناعي الذي طلبوه.وقال مسؤولون أميركيون وشخص مطلع على الصفقة للصحيفة إن النظام الذي يتعقب الجواسيس الأميركيين وغيرهم، شاركوا المعلومات مع "نيويورك تايمز" بشرط ألا تكشف عن أسماء الشركات المتعاقدة المعنية. وفي الوقت نفسه، مع زيادة تخصيص الإنفاق على الصين في وكالة المخابرات المركزية، تضاعف حجم تجسسها منذ بداية إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكثفت الولايات المتحدة بشكل حاد تجسسها على الشركات الصينية وتقدمها التكنولوجي.وأكدت الصحيفة أن تقريرها يستند إلى مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولا أميركيا حاليا وسابقا، تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، كما تمت مراجعة وثائق الشركات الصينية الداخلية ووزارة أمن الدولة العامة.ووفقا للصحيفة، كثفت الوكالة الصينية جهودها على المخابرات المركزية الأميركية، كما ركزت على جمع معلوماتها الاستخبارية عن الشركات الأميركية التي تطور التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية، في حين أن وكالة المخابرات المركزية، في تغيير عما كانت عليه قبل بضع سنوات، تصب الموارد في جمع البيانات عن الشركات الصينية التي تطور الذكاء الاصطناعي وغيره من الأدوات المشابهة.وترى الصحيفة أنه رغم أن مجتمع الاستخبارات الأميركي قام منذ فترة طويلة بجمع المعلومات الاستخبارية الاقتصادية، إلا أن جمع المعلومات التفصيلية حول التقدم التكنولوجي التجاري خارج شركات الدفاع كان في يوم من الأيام نوع التجسس الذي تتجنبه الولايات المتحدة. لكن المعلومات حول تطور الصين للتكنولوجيات الناشئة تعتبر الآن على نفس القدر من الأهمية مثل التنبؤ بقوتها العسكرية التقليدية أو مكائد قادتها.لكن بعض صناع السياسات يقولون سرا للصحيفة إن الجهود الأميركية لا تزال قاصرة، وإن الشركات الصينية والجيش الصيني يفاجئون الحكومة الأميركية بمدى تطورهم السريع.وفي الصين، تطورت مكانة وزارة أمن الدولة في عهد الرئيس الحالي، شي جين بينغ، الذي يقدر العمل الاستخباراتي الجريء والدولة الأمنية القوية، بحسب الصحيفة.