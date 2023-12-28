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بلباس غريب: جندي إسرائيلي أصيب بـ "نوبة عصبية".. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 00:38
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تداولت صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جنديا إسرائيليا قالت إنه "مصاب بنوبة عصبية" بعد مشاركته في القتال الدائر في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو رجل بلباس غريب ملون يحمل لعبة على شكل سلاح في شارع، ويقوم بحركات غريبة.
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ومما يقوله باللغة العبرية "لا تخافي موريشكا، لا خوف.. بسرعة ندخل إلى السيارة ونذهب".

وجاء في التعليقات المرافقة أن من يظهر في هذا المقطع هو جندي إسرائيلي "تعرض لصدمة عنيفة بعد أن ذهب إلى غزة".

الا ان الفيديو نشر على تيك توك في الثامن والعشرين من تشرين الأول، وعلى يوتيوب قبل ذلك بيوم، أي في اليوم نفسه لبدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع المحاصر.
 
 
 
ونُشر الفيديو على حساب باسم دايف سبيكتور ينشر مشاهد تثميلية هزلية في موقع تيك توك. (الحرة)




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