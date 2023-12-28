المطلوب الأول لدى تل أبيب: نجا من 7 محاولات اغتيال.. صورة حديثة لمحمد الضيف تنتشر

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، صورة حديثة للمطلوب الأول لتل أبيب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف.



وكانت إسرائيل تعتقد طوال سنوات أن صحة محمد الضيف ليست على ما يرام، وأن المولود باسم "محمد دياب إبراهيم المصري" قبل 58 عاماً في غزة، خاضع دائما لرعاية تمريضية، يتنقل بسيارات إسعاف، أو جالس باستمرار كما المشلول على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة، بحسب ما استنتجت من مطاردته طوال سنوات.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة حديثة لمحمد الضيف قائد الجناح العسكري لـ #حماس

#العربية pic.twitter.com/t38TL0K4Yw — العربية (@AlArabiya) December 27, 2023 Advertisement

معلومات صحية جديدة



إلا أن معلومات استخباراتية إسرائيلية جديدة، كشفت عن حالته الصحية بصورة فاجأتها، بعد اطلاع أجهزة الاستخبارات على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أن "أبو خالد" المعروف بلقب محمد ضيف "يتمتع بحالة صحية جيدة، عكس ما كان متداولا ومعروفا"، وفقا لما ورد بتقرير نشره موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي قبل أيام.



يمشي على قدميه

وفي التقرير أن ضيف ظهر في أحد الفيديوهات وهو يمشي على قدميه، مع عرج خفيف. وظهر في مقطع ثان وهو يجلس في مكان آخر. كما تبيّن أنه قادر على السير بقواه الذاتية ولا يستعين بكرسي متحرك، ويمكنه تحريك يديه، ما يشير إلى أن حالته الصحية أفضل بكثير من استنتاجات سابقة لإسرائيل التي حاولت اغتياله 7 مرات، نجا فيها كلها، لكنه أصيب بأربع منها، وفي واحدة كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.



وفي سيرة محمد ضيف أيضا، أن إسرائيل قتلت عائلته، ودمّرت بيته قبل 9 سنوات، ثم أضافت الولايات المتحدة اسمه في 2015 إلى قائمتها للإرهابيين العالميين.



أما لقبه، فأطلقوه عليه "بعدما حل ضيفا" على الضفة الغربية، أو لأنه لا يستقر بأي مكان، فكثيراً ما يكون ضيفاً على أحد" لأن عائلته لاجئة من قرية "كوكبا" في أراضي 48 قبل أن تستقر في مخيم خان يونس، حيث نشأ بجنوب قطاع غزة".(العربية)



