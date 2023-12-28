كان على متنها 34 شخصا.. طائرة تهبط على نهر متجمد بدلا من المدرج

أفادت مديرية الطوارئ الإقليمية في ياقوتيا بروسيا، بأن طائرة من طراز An-24 خرجت عن المدرج، وهبطت على نهر كوليما المتجمد، ولم يصب الطاقم والركاب بأذى نتيجة الحادث.



وذكرت الأنباء المتوفرة أن الطائرة التي كانت تنفذ رحلة لنقل الركاب ياكوتسك - زيريانكا - سريدنيكوليمسك - ياكوتسك"، انحرفت في صباح يوم 28 كانون الأول عن المدرج أثناء الهبوط وتوقفت على قطعة رملية لنهر كوليما.

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وأوضحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أن الحادث وقع في الساعة 3.45 بتوقيت موسكو أثناء الهبوط في زيريانكا. وأشارت إلى أن الطائرة تابعة لشركة "بولار إيرلاينز" وكان على متنها 34 شخصا بما في ذلك الطاقم المؤلف من 4 أشخاص. (روسيا اليوم)