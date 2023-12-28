تشييع جثمان رضي موسوي في طهران اليوم

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شارك المئات من الحشد في العراق، بتشييع رَضي موسوي بمحافظة النجف وذلك قبل نقل جثمانه إلى إيران اليوم الخميس.كما حمل مشاركون في التشييع، وبينهم رجالُ دين وزوار إيرانيون، أعلام الحشد وهو تحالف لفصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.