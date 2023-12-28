مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

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وقع مجلس التعاون الخليجي، الخميس، على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.وقال الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، في بيان إن الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".وجاء ذلك خلال توقيع البديوي مع وزير التجارة بكوريا الجنوبية، آن دوك غيون، على البيان المشترك لختام المفاوضات بالعاصمة سيول، والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة، وفقا للبيان.وأضاف البديوي أن "هذا التوقيع أتى كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى 5 جولات تفاوضية، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين".وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية".وأكد أن "الاتفاقية تضمنت 18 فصلا، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".ويذكر أن هذه الاتفاقية تعد ثاني الاتفاقيات التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال عام 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان في سبتمبر الماضي.