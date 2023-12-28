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عربي-دولي
دقلو يبحث في أوغندا تطورات الأوضاع في السودان
Lebanon 24
28-12-2023
|
01:40
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أرجأ اللقاء الذي كان مقررا اليوم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
جاء ذلك بعد أن تعذر وصول دقلو إلى جيبوتي لعقد اللقاء، وفق ما أعلنت منظمة إيغاد، غير أن الأخير أكد خلال لقائه الرئيس الأوغندي تمسكه بمخرجات قمة "الإيغاد" التي انعقدت في جيبوتي.
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وذكرت وزارة الخارجية السودانية أنها تلقت مذكرة من وزارة خارجية جيبوتي، رئيسة دورة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيغاد، تفيد بعدم تمكن دقلو من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقررا الخميس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وذلك لأسباب فنية.
وأكدت جيبوتي أن اللقاء سيتم التنسيق له مجددا خلال كانون الثاني المقبل.
من جانبه أكد عمران عبدالله حسن مستشار قائد قوات الدعم السريع الاستعداد التام لعقد اللقاء بين عبد الفتاح البرهان ودقلو في الموعد الجديد الذي تحدده الإيغاد.
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