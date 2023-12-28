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حادث مروري مروع.. ارتطام 7 مركبات على الطريق السريع وحصيلة الضحايا مرتفعة (فيديو وصور)

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:33
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لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 54 آخرون بجروح، إثر حادث مروري متسلسل على طريق "شمال مرمرة" السريع في ولاية صقاريا بشمال غرب تركيا فجر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أنه ارتطمت 7 مركبات في الحادث بينها 3 حافلات نقل ركاب وشاحنة، في منطقة داغديبي في الطريق المتجه نحو اسطنبول. وتم تعليق حركة المرور في الطريق المذكور عقب الحادث لحين رفع المركبات المتضررة.
 
وفور تلقي البلاغ عن الحادث، تم إرسال فرق من الدرك والصحة والإطفاء و"آفاد" وخدمة الطرق السريعة إلى المنطقة.

وقال والي صقاريا يشار قره دنيز، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون بجروح، في حصيلة أولية للحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، وأشار إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة ومواصلة الفرق المعنية جهودها في المنطقة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن هناك أطفالا بين ضحايا الحادث. (روسيا اليوم) 
 
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