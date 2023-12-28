تمثل الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ضابط إيراني في سوريا يوم الاثنين التطور الأحدث، ما ساهم في تجديد المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب في غزة.

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وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "من جانبها، تعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل بعد أن تسببت الغارة بمقتل أكبر شخصية لطهران حتى الآن في الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في منشور على موقع "اكس"، إنه على إسرائيل انتظار "عد تنازلي صعب". وتأتي الغارة أيضًا وسط تزايد الوفيات بين المدنيين في غزة، مع أي تداعيات محتملة تهدد بإبطال الجهود المضنية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم توسع الحرب إلى ما هو أبعد من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقد أدخلت الولايات المتحدة نفسها بنفسها إلى عمق الصراع حيث تتصدى واشنطن لهجمات لا هوادة فيها من الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. ونفذت هذه المجموعات هجومها الأكثر دموية منذ بدء حرب غزة عندما أدت غارة جوية بطائرة مسيّرة يوم عيد الميلاد إلى إصابة جندي أميركي بجروح خطيرة وإصابة اثنين آخرين".

وتابعت الصحيفة، "على الرغم من أن المحللين لا يتوقعون اندلاع حرب أوسع نطاقا في أي وقت قريب، إلا أن الأحداث تشير إلى أن الصراع لا يظهر أي علامات على التهدئة مع اقتراب العام الجديد. وقالت باربرا سلافين، زميلة في مركز ستيمسون ورئيسة تحرير مدونة أصوات الشرق الأوسط التابعة للمركز: "الجميع يلعبون لعبة الشطرنج. لديك العديد من اللاعبين المختلفين الآن". لكن سلافين لا ترى تحولا جذريا في حسابات التفاضل والتكامل في أي وقت قريب. وتابعت: "الضحايا الحقيقيون لهذه الحرب وقعوا في غزة وإسرائيل والضفة الغربية". وأضافت: "هذه الهجمات الأخرى، على الرغم من كونها مخيفة نوعًا ما، إلا أنها في الحقيقة رمزية جدًا، وأكثر رمزية من كونها جزءًا من صراع أوسع نطاقًا في هذا الوقت. يمكن أن يتغير دائمًا، ويمكن أن يتصاعد دائمًا، لكنني لا أرى أن هذا سيتطور إلى حرب عالمية ثالثة"."

وأضافت الصحيفة، "أدت الغارة الإسرائيلية في دمشق يوم الاثنين إلى مقتل رضي موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذي كان مسؤولاً عن التنسيق بين سوريا وحزب الله في لبنان. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته تقاتل في حرب "متعددة الجبهات" في أعقاب الهجمات القاتلة التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول. وقال غالانت يوم الثلاثاء: "كل من يتصرف ضدنا هو هدف، لا أحد محصن". كان موسوي قريبًا من الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة في عام 2020 خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأثارت وفاته هذا الأسبوع موجة من الحزن في إيران، تمامًا كما فعلت وفاة سليماني قبل ما يقرب من أربع سنوات. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين إن طهران سترد بالتأكيد على الضربة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية".

وبحسب الصحيفة، "ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن حزب الله أدان بشدة أيضًا الضربة التي استهدفت موسوي. ويتوقع المحللون أنه إذا ردت إيران على الضربة الإسرائيلية، فإنها ستفعل ذلك مع حزب الله والجماعات الوكيلة الأخرى. وقال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، إن إسرائيل نفذت على الأرجح الضربة لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن كبار المسؤولين الإيرانيين يمكن أن يتم استهدافهم، وسوف يتم استهدافهم لتورطهم مع مجموعات بالوكالة. لكن بارسي قدر أن إيران لن ترد على إسرائيل بشكل مباشر أو بهجوم تصعيدي، بحجة "إنهم يلعبون لعبة أطول" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال: "من المرجح أن نشهد المزيد من الهجمات على الولايات المتحدة... بدلاً من الضربة الإيرانية"."

وأضافت الصحيفة، "قتلت إسرائيل العديد من المسؤولين الإيرانيين الرفيعي المستوى في العقد الماضي، حيث انخرطت الدولتان في حرب ظل لسنوات، لكن نادرا ما أمرت طهران بشكل مباشر بضرب إسرائيل أو المواقع الإسرائيلية، وعادة ما كانت تتحرك بدلا من ذلك من خلال وكلائها. إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها متوترة، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران حتى الآن القوات الأميركية حوالى 100 مرة منذ 17 تشرين الأول، بعد وقت قصير من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وحتى الآن، عانت القوات الأميركية من إصابات طفيفة فقط في الهجمات في العراق وسوريا، لكن الغارة التي وقعت يوم عيد الميلاد شهدت ضرب طائرة مسيّرة متفجرة لقاعدة جوية في شمال العراق، مما أدى إلى إصابة جندي أميركي إصابة حرجة. وردت الولايات المتحدة بضربات انتقامية أسفرت عن مقتل أحد المسلحين وإصابة 18 آخرين".

وتابعت الصحيفة، "عندما سئل عما إذا كانت الأحداث التي وقعت خلال العطلة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط، أشار البنتاغون إلى بيان وزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين. وقال أوستن إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد ولكنها "ملتزمة ومستعدة تمامًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومنشآتنا". ولا يزال الحوثيون يشكلون أيضًا تهديدًا للسفن والسفن التجارية في البحر الأحمر. لقد قاموا بشكل أساسي بمضايقة القوارب التجارية، لكنهم ألحقوا أضرارًا بسفينة بصاروخ قبل بضعة أسابيع وخطفوا أخرى الشهر الماضي. وشكلت الولايات المتحدة قوة عمل بحرية الأسبوع الماضي لردع الحوثيين، لكن الجماعة وعدت بمواصلة وتيرة هجماتها في البحر الأحمر".

وبحسب الصحيفة، "يقول المحللون إن السبيل الوحيد لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في غزة أو تباطؤها بشكل كبير. وأثارت حصيلة القتلى المرتفعة في الحرب غضبا في كل أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص بين الدول العربية وإيران وحلفائها. وتدفع الولايات المتحدة إسرائيل لنقل الحرب إلى مرحلة أقل حدة، وهي حملة دبلوماسية أثمرت بعض الثمار في وقت سابق من هذا الشهر عندما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم سيفعلون ذلك عندما يحين الوقت المناسب. لكن ليس من الواضح متى سيحدث ذلك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إن القتال يتصاعد في جنوب قطاع غزة، حيث فر ما يقرب من مليوني مدني فلسطيني. وشدد نتنياهو على أن الجنود الإسرائيليين "بحاجة إلى الاستمرار حتى النهاية". وقال نتنياهو أمام الكنيست: "نحن لا نتوقف ولن نتوقف حتى ننتصر، لأنه ليس لدينا دولة غير هذه الدولة، وليس لدينا طريق آخر"."

وتابعت الصحيفة، "من جانبه، قال بارسي: "كل يوم نقترب أكثر فأكثر من حرب شاملة" في الشرق الأوسط، والتي قال إنها من المرجح أن تصبح أكثر عدوانية حتى تبطئ إسرائيل هجومها على غزة. وأضاف: "إنها دورة تصعيدية وخطيرة للغاية تلك التي نحن فيها، والطريقة الأكثر وضوحاً والأكثر فعالية لوقف ومنع نشوب حرب إقليمية هي الخطوة الوحيدة التي لا تميل الإدارة إلى اتباعها. وهذا يعني بالفعل وقف إطلاق النار في غزة"."