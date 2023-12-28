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عربي-دولي

بسبب نجله.. اتهام بايدن بعرقلة إجراءات الكونغرس

Lebanon 24
28-12-2023 | 03:12
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في تطور جديد، اتهم رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري، جيمس كومر، ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، الرئيس جو بايدن بعرقلة العدالة فيما يتعلق بعدم حضور نجله جلسة استدعاء في المجلس، وكتبا في رسالة إلى البيت الأبيض ربما "تورط (بايدن) في مؤامرة لعرقلة إجراءات الكونغرس إذا علم أن ابنه هانتر خطط لتحدي أمر استدعاء من الكونغرس".
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وبعثا برسالة أمس الأربعاء إلى إدوارد سيسكل، مستشار البيت الأبيض ومساعد الرئيس، يطلبان فيها الوثائق ومراسلات موظفي المكتب التنفيذي للرئيس فيما يتعلق بالتحقيق مع نجل الرئيس، هانتر.

وأشار كومر وجوردان إلى بيان صادر عن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير لتبرير شكوكهما في العرقلة، وقالا إن العرقلة "قد تشكل جريمة تستوجب العزل".

وتأتي هذه التهمة بعد أسبوعين من تحدي هانتر أمر استدعاء من الجمهوريين في مجلس النواب، كجزء من تحقيق المساءلة بشأن علاقة الرئيس بالمعاملات التجارية لعائلته.

وأكد البيت الأبيض مرارا أن الرئيس لم يكن له أي دور في تلك التعاملات التجارية، ورفض البيت الأبيض اتهامات أخرى بالعرقلة من خلال الإشارة إلى العديد من مسؤولي إدارة بايدن الذين تحدثوا إلى اللجان.

وردًا على أمر استدعاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب للمثول أمام جلسة مغلقة، عرض هانتر التحدث في جلسة استماع عامة، لكن كومر وجوردان قالا إن التنسيق خلال جلسة مغلقة ضروري.

وبدلاً من الحضور لحضور جلسة الإدلاء المقررة في 13 كانون الأول، تحدث هانتر خارج مبنى الكابيتول في ساحة حجزها النائب إريك سوالويل الديمقراطي من كاليفورنيا، وأدلى ببيان للصحافة أكد فيه أن والده لم يشارك أبدًا ماليًا في أعماله.

وتعهد الجمهوريون في مجلس النواب باعتبار هانتر مزدريا للكونغرس، بسبب عدم حضور الجلسة المغلقة. (العربية)



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