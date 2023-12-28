إسرائيل تدرج 5 شركات صرافة على القوائم السوداء بسبب تحويلات لحماس

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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس، عن وزير الدفاع يوآف غالانت القول إنه سيعلن خمس شركات صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية.وذكرت الصحيفة أن السبب في ذلك مزاعم بشأن تحويلات لحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين في قطاع غزة.وأشارت الصحيفة إلى تقارير حول إلقاء القوات الأمنية القبض على 20 شخصا خلال الليل على صلة بتحويل الأموال إلى الحركتين الفلسطينيتين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.