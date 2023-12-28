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عربي-دولي

"سيارة بوتين المفضلة" معروضة للبيع.. ما هو سعرها؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:00
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طرح أحد معارض السيارات في بريطانيا سيارة من طراز "لادا نيفا" للبيع مقابل 22 ألف جنيه إسترليني، بوصفها من نفس طراز "سيارة بوتين المفضلة".
 
جاء ذلك وفق ما أفادت به "ذا صن"، واصفة الطراز بأنه "أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين". ويقول الخبر إن "أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين معروضة للبيع بمسافة 362 ميلا فقط بسعر يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة".
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وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من السعر "المرتفع نسبيا" فإنه لا يزال سعرا "أرخص" من معظم موديلات الدفع الرباعي الحديثة. ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن "المظهر الأكثر شهرة" للسيارة عندما اشتراها بوتين في عام 2009، واستعرضها أمام الصحفيين. (روسيا اليوم) 
 

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