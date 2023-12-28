كان ضابطا في لواء ناحال.. مقتل فنان إسرائيلي شهير في معارك غزة (صور)

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النقيب شاؤول غرينجليك، والذي كان يعد فنانا حاز على شهرة واسعة بين الإسرائيليين، شارك في النسخة الإسرائيلية للبرنامج الشهير "نجم يوروفيجن القادم".



ضابط احتياط

وكان حضور غرينجليك في تجارب الأداء باستخدام الزي الرسمي للجيش الإسرائيلي بارزًا، وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان ضابط احتياط، وكان قد عاد إلى منزله عدة مرات منذ بدء العدوان على غزة.



وتداول ناشطون مقطع فيديو لأداء سابق قدمه غرينجليك في برنامج غنائي، حيث أثنت لجنة التحكيم على أدائه. كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي، عن مقتل ضابطين وجندي في المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسهم المغني شاؤول غرينجليك، الضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، حيث قُتل في معركة شمال القطاع.النقيب شاؤول غرينجليك، والذي كان يعد فنانا حاز على شهرة واسعة بين الإسرائيليين، شارك في النسخة الإسرائيلية للبرنامج الشهير "نجم يوروفيجن القادم".ضابط احتياطوكان حضور غرينجليك في تجارب الأداء باستخدام الزي الرسمي للجيش الإسرائيلي بارزًا، وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان ضابط احتياط، وكان قد عاد إلى منزله عدة مرات منذ بدء العدوان على غزة.وتداول ناشطون مقطع فيديو لأداء سابق قدمه غرينجليك في برنامج غنائي، حيث أثنت لجنة التحكيم على أدائه.

وقالت المغنية الإسرائيلية، كيرين بيليس، إن وجود غرينجليك بزي الجيش أضفى على البرنامج جوًا من الراحة والأمان.



وفي منشوراته الأخيرة، أكد غرينجليك أنه لم يتخلَّ عن حلمه في أن يصبح مغنيا معروفا، لكنه أكد أن انشغاله الحالي هو القتال في الحرب على غزة، قائلًا: "هناك شيء واحد فقط يدور في ذهني حاليًا، وهو مواصلة محاربة الظلام حتى نرى النور".



وقد واجهت مسابقة "يوروفيجن" جدلا واسعا مؤخرًا بعد أن طالب عدد من المشاهدين بمنع إسرائيل من المشاركة.(العربية)



