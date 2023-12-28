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عربي-دولي

لقاء بين السوداني وسانشيز في بغداد.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:12
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عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، صباح اليوم الخميس، لقاءً ثنائياً، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، كما بحثا التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا الحرب الدائرة في غزة.
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وثمن السوداني مواقف الحكومة الإسبانية في إدانة العدوان على غزّة، وخطواتها لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني، مجدداً تأكيده على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في إيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تحصل في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

من جانبه، بيّن سانشيز أن ما يجري في فلسطين مسألة إنسانية، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية، كما أن بلاده تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه ومواقفه إزاء العدوان في فلسطين.(سكاي نيوز)

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