استشهد في الغارات 70 فلسطينيا.. إسرائيل تقر باستخدام "سلاح غير مناسب" في المغازي

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً أقر، اليوم الخميس، بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة ليلة الأحد الماضي، وأدت إلى استشهاد 70 فلسطينياً استُخدم فيها "سلاح غير مناسب".ونقلت الهيئة عن المسؤول الأمني الذي لم تسمه قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادث.وقال المسؤول: "الهجوم الذي قُتل فيه العشرات من المدنيين غير المتورطين، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم وألحق أضرارا بالمدنيين.. كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لا يتناسب مع طبيعة الهجوم، مما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق، وهو أمر كان من الممكن تجنبه إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قال سابقاً إن الهجوم جاء في إطار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لضرب أهداف تابعة حماس. (العربية)