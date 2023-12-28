زاخاروفا: روسيا مستعدة لأن تكون "سفينة نوح"

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا مستعدة لأن تصبح "سفينة نوح" للعالم ينقذ المجتمع التقليدي الطبيعي الذي لا مكان فيه للقيم الغربية الزائفة.

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وقالت زاخاروفا في حوار خاص مع قناة RT تم بثه اليوم الخميس: "لقد أدركنا ببساطة أن هذه ربما تكون الفرصة التاريخية الأخيرة للحضارة وللبشرية حتى لا نفقد كل ما أسهم به أسلافنا من أمور الخير منذ آلاف السنين".وأضافت: "أنا لا أتحدث فقط عن العملية العسكرية الخاصة كتطورات على الجبهة. أنا أتحدث أيضا عن شخصياتنا العامة وثقافتنا وفننا، الذين وقفوا حقا في وجه هذا الشر المدمر". (روسيا اليوم)