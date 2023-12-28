لهذا السبب.. سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية تسحب فيديو حول هجوم لحماس

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قامت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية بسحب عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور ملثمين يهاجمون مدنيين في سيول، في إشارة إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل، اعتبرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "غير مناسب".وأفادت سيول، في بيان تلقته وكالة فرانس برس اليوم الخميس، أن "قتل وخطف مدنيين إسرائيليين بأيدي حماس أمر لا يُبرّر، لكن قيام السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع فيديو يتضمن مقارنة مع الوضع الأمني في بلد آخر هو أمر غير مناسب".وتابع البيان "أبلغنا موقفنا إلى سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية، واتخذوا تدابير لسحب الفيديو المذكور"، وفقا لفرانس برس.ويصف الفيديو الذي لم يعد متوافرا على صفحات السفارة الإسرائيلية، خطف امرأة كورية جنوبية بأيدي مهاجمين مسلحين يفصلونها عن ابنتها يوم عيد الميلاد، وفق مقطع بثته شبكة "واي تي إن" المحلية.وأرفق الفيديو بتعليق يشير إلى هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، وردت إسرائيل بقصف مكثّف للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول ، ما أدى الى مقتل 21,110 شخصا بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حماس.وكتبت السفارة في وصفها للمقطع "تصوروا لو حصل هذا لكم، ماذا كنتم فعلتم؟"وأوردت "واي تي إن" أن السفير الإسرائيلي في سيول عكيفا تور برر نشر المقطع بأنه وسيلة لشرح الحرب في قطاع غزة للكوريين الجنوبيين "البعيدين عن إسرائيل"، في منشور أزيل لاحقا عن شبكات التواصل.(سكاي نيوز)