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إقتصاد

بسبب توترات البحر الأحمر.. الأردن يحظر تصدير سلع أساسية

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:41
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قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.
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وقالت الوزارة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن القرار الحكومي يشمل كلاً من الأرز والسكر والزيوت النباتية، من زيت الذرة وعباد الشمس والنخيل وزيت الصويا.
 
وقالت الوزارة إن مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى، الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر. (سكاي نيوز عربية) 

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