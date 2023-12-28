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زلزال عنيف ضرب تركيا.. هذه قوته

Lebanon 24
28-12-2023 | 04:51
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أعلن المرصد الأورومتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب شرقي تركيا. 
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زلزال

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