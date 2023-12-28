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عربي-دولي

سوريا توجه رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

Lebanon 24
28-12-2023 | 05:20
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طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

 
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وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى المؤسستين الأمميتين حول القصف الإسرائيلي الذي طال محيط مدينة، إن "القوات الإسرائيلية قامت مساء الاثنين الماضي بتنفيذ عدوان طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في السفارة الإيرانية في دمشق السيد رضا موسوي، والذي يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

 

وأضافت: "يأتي هذا العدوان الإسرائيلي الآثم على سيادة الأراضي السورية في إطار سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وللهروب من فشلها أمام إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

 

وشددت على أن "الجمهورية العربية السورية متمسكة بحقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو الحق الذي أكدت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ".

 

وطالبت مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي". ( روسيا اليوم)

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