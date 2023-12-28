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الصحة في غزة: انتزاع الاحتلال لأعضاء من جثامين الفلسطينيين أمر غير مستغرب

Lebanon 24
28-12-2023 | 05:45
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن انتزاع إسرائيل أعضاء من جثامين القتلى أمر غير مستغرب "لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

 
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وأكد القدرة أن "الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدا ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته".

 

وأشار إلى أن "الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج القطاع والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين".

 

وشدد القدرة على أن "حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل القطاع لا يتلاءم إطلاقا مع احتياجاتنا اليومية".

 

وأعلن "أننا نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصاب للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم".

 

واضاف القدرة: "لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد". ( روسيا اليوم)

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