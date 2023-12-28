Advertisement

عربي-دولي

أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانيّة أسقطت مسيّرات روسية

Lebanon 24
28-12-2023 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1146208-638393657550008987.jpg
Doc-P-1146208-638393657550008987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، تدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين في أجواء شبه جزيرة القرم.

 

وقالت «الدفاع الروسية»، في بيان، إنه «خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا».

 

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت الطائرتين.

 

وكان محافظ مدينة سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجايف قد أعلن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء- الخميس، إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من المدينة.

 
Advertisement
 

بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 من أصل 8 طائرات مسيرة من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا خلال الليل.

( الشرق الأوسط)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-12-28
08:30 | 2023-12-28
08:20 | 2023-12-28
08:15 | 2023-12-28
08:00 | 2023-12-28
07:55 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24