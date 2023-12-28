أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانيّة أسقطت مسيّرات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، تدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين في أجواء شبه جزيرة القرم.

وقالت «الدفاع الروسية»، في بيان، إنه «خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا».

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت الطائرتين.

وكان محافظ مدينة سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجايف قد أعلن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء- الخميس، إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من المدينة.

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بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 من أصل 8 طائرات مسيرة من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا خلال الليل.

( الشرق الأوسط)