غارات جوية إسرائيلية على منازل مأهولة في غزة تسقط عشرات الشهداء

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استشهد نحو 50 فلسطينياً في قطاع غزة وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي مكثف استهدف مربعات سكنية ومنازل مأهولة في أنحاء متفرقة من القطاع، شملت مناطق في جباليا وبيت لاهيا شمالاً وخانيونس والمغازي في جنوبي ووسط القطاع.تأتي هذه الهجمات الإسرائيلية وسط استمرار اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين في محاور توغل القوات الإسرائيلية، حيث أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عند تدمير 7 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.وفي الأثناء، تواصلت عمليات نزوح مئات العائلات من المناطق الجنوبية والوسطى بفعل تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على هذه المناطق وسط ظروف انسانية قاسية وخطيرة.