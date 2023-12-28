Advertisement

عربي-دولي

غارات جوية إسرائيلية على منازل مأهولة في غزة تسقط عشرات الشهداء

Lebanon 24
28-12-2023 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1146211-638393662564258844.jpg
Doc-P-1146211-638393662564258844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد نحو 50 فلسطينياً في قطاع غزة وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي مكثف استهدف مربعات سكنية ومنازل مأهولة في أنحاء متفرقة من القطاع، شملت مناطق في جباليا وبيت لاهيا شمالاً وخانيونس والمغازي في جنوبي ووسط القطاع.
Advertisement

تأتي هذه الهجمات الإسرائيلية وسط استمرار اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين في محاور توغل القوات الإسرائيلية، حيث أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عند تدمير 7 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.

وفي الأثناء، تواصلت عمليات نزوح مئات العائلات من المناطق الجنوبية والوسطى بفعل تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على هذه المناطق وسط ظروف انسانية قاسية وخطيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-12-28
08:30 | 2023-12-28
08:20 | 2023-12-28
08:15 | 2023-12-28
08:00 | 2023-12-28
07:55 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24