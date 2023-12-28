مشاهد من زلزال تركيا الجديد.. الأبنية اهتزّت والناس هرعت الى الشوارع

أفادت وسائل إعلامية تركية أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، محافظة ملاطيا شرقي الأناضول.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطيا.



وتحدد أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض، لكن لم تشهد أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة أيضا.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة وقوع الزلزال في منطقة ملاطيا.

في المقابل، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا، الخميس، دون وجود تفاصيل عن أضرار.