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تركيا.. تحييد 2201 إرهابياً منذ مطلع 2023 بينهم 81 خلال الأسبوع الماضي

Lebanon 24
28-12-2023 | 08:30
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، تحييد 2201 إرهابيا منذ مطلع 2023، بينهم 81 في آخر أسبوع.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، ذكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

 
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وأشار آق تورك إلى "تدمير سلاح الجوي التركي 71 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا عقب تعرض القوات التركية لهجمات شمالي العراق".

 

وأكد أن "دماء شهداء الجيش التركي لم ولن تذهب سدى".

 

وشدد أن "عمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا تنضوي تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس".

 

وأضاف: "هدفا الوحيد الإرهابيون، وتنظيمات بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي، وداعش الإرهابية وعناصرها شمالي سوريا والعراق هدف مشروع للجيش التركي". ( الأناضول)

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