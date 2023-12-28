Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة لمصر حول الحدود

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1146246-638393757965363256.jpg
Doc-P-1146246-638393757965363256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نية الجيش الإسرائيلي حاليا احتلال رفح أو محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

 
Advertisement

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية وموقع bhol الإخباري الإسرائيلي، عن غالانت قوله إنه لا نية لاحتلال "محور فيلادلفيا" مطلقا في هذه المرحلة، وأن هناك مباحثات تجري مع القاهرة لإقامة جدار حدودي متطور يشمل وسائل تكنولوجية، يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية.

 

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن غالانت أكد خلال مشاركته في جلسة خاصة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، أن تل أبيب تجري اتصالات مع الجانب المصري بشكل مكثف لإقامة هذا الجدار.

 

وكانت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن الجيش الإسرائيلي أبلغ مصر مؤخرا عزمه على السيطرة واحتلال الشريط الحدودي مع مصر، أو ما يسمى "محور فيلادلفيا" حيث طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود تمهيدا لدخول الدبابات.

 

وأكدت، أن تل أبيب أخبرت مصر بأنها غير مسؤولة عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.

( روسيا اليوم)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2023-12-28
10:35 | 2023-12-28
10:25 | 2023-12-28
10:05 | 2023-12-28
10:00 | 2023-12-28
09:51 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24