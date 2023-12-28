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عربي-دولي

أغرب تصريح لمدفيديف.. هذا ما قاله عن 5 مدن أوكرانية

Lebanon 24
28-12-2023 | 08:20
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن 5 مدن أوكرانية، هي: أوديسا، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف، ونيكولاييف والعاصمة كييف، بمثابة مدن روسية تتعرض لاحتلال مؤقت.

وأكد مدفيديف استمرار العملية العسكرية الخاصة في تحقيق أهدافها، وفي الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات خصوصا أن روسيا لم ترفضها إطلاقا.
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وقال مدفيديف ردا على سؤال وكالة "نوفوستي" حول إمكانية لجوء الغرب الجماعي، وبعد أن استنفد كل أسلحته تقريبا، إلى دفع نظام كييف نحو المفاوضات في عام 2024: "كل شيء واضح تماما. ستستمر العملية الخاصة، وستبقى أهدافها المتمثلة في نزع سلاح القوات الأوكرانية وإعلان الدولة الأوكرانية الحالية رفضها لإيديولوجية النازية الجديدة".

وأضاف: "من الواضح أن إزاحة النظام الحاكم في أوكرانيا ليس هدفا معلنا، ولكنه الهدف الأهم والحتمي الذي يجب تحقيقه".

وأردف بخصوص الحل التفاوضي: "المفاوضات ممكنة بالطبع. ولم ترفضها روسيا إطلاقا، على عكس السلطات الأوكرانية"، موضحا أن إجراء مثل هذه "المفاوضات" ليس محدودا بفترة معينة.

وتابع: "بإمكانهم القوات الأوكرانية الاستمرار حتى الهزيمة الكاملة وإعلان الاستسلام حتى يحين موعد هذه المفاوضات".

كما أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه منذ مطلع 2023، انضم نصف مليون شخص في إطار الخدمة التعاقدية إلى صفوف القوات المسلحة لروسيا الاتحادية. (العربية)
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