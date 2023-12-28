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عربي-دولي

شخص معزول ومنفصل عن الواقع.. طعنة في الظهر لزيلنسكي مع نهاية 2023!

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:00
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كتبت "روسيا اليوم": أدار ما يعرف بالحلفاء الرئيسيين لفولوديمير زيلينسكي ظهورهم له ليودع مع هذه النتيجة عام 2023، وفي جعبته نظرات الجميع إليه على أنه شخص معزول ومنفصل عن الواقع وفاقد لشعبيته كرئيس لأوكرانيا.
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وكتبت مجلة Responsible Statecraft أن نهاية العام الجاري تتزامن مع استدارة جميع حلفاء زيلينسكي تقريبا عنه، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في المقال: "يبدو أن زيلينسكي، الذي يُنظر إليه الآن على أنه معزول ومنفصل عن الواقع، فقد شعبيته. ولسوء حظه، هذه ليست سابقة أولى من نوعها في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية، والتي تتجلى في أن تقوم واشنطن بتوجيه ميولها وعطفها إلى أماكن أخرى، ما يتسبب في ضرر بالغ للمستفيدين السابقين من هذا الاهتمام".

وذكرت المجلة أن العديد من مؤيدي أوكرانيا يلمحون بجلاء لزيلينسكي حول ضرورة تقديم تنازلات عن الأرض من أجل تحقيق السلام. بالإضافة إلى ذلك يؤكد كاتب المقال أن حلم الرئيس الأوكراني في الانضمام إلى حلف الناتو أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

وخلص المقال إلى أن "العديد من هؤلاء الحلفاء، بما في ذلك وسائل الإعلام المعروفة، يشيرون الآن إلى أن أوكرانيا لن تضطر إلى إيجاد طريقة لإنهاء النزاع دبلوماسيا فحسب، بل قد يتعين عليها أيضا تقديم تنازلات تتعلق بالأرض".

وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدؤوا يشعرون بالسأم من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفولوديمير زيلينسكي آخذ في الانحسار.

في وقت سابق من اليوم الخميس، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف استمرار العملية العسكرية الخاصة في تحقيق أهدافها وفي الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات خصوصا وأن روسيا لم ترفضها إطلاقا.

وأضاف: "بإمكانهم الاستمرار حتى الهزيمة الكاملة وإعلان استسلام قوات بانديرا التابعة لحلف شمال الأطلسي حتى يحين موعد هذه المفاوضات". (روسيا اليوم)
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