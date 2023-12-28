مصر تؤكد أنها لم تتلقَ أي ردود حول التهدئة في غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم، إن "القاهرة لم تتلق حتى الآن أي رد على الإطار المقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر المتعلق بحل الصراع الدائر في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي".

وأوضح رشوان بأن "مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

وأكد أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".

وقال أن "مصر تؤكد أنها لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية".

ودعا رئيس العامة للاستعلامات في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح كل جديد. ( سكاي نيوز)