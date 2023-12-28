Advertisement

عربي-دولي

رغم القصف والدمار.. أبو عبيدة يتجوّل بين الناس في غزة؟ (صورة)

Lebanon 24
28-12-2023 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1146260-638393786009103175.jpg
Doc-P-1146260-638393786009103175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنّها تُظهر الناطق باسم كتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، وهو يتجوّل في الساعات أو الأيام الماضية في قطاع غزّة الذي يشهد قصفاً إسرائيلياً مدمرّاً.
Advertisement
 
إلا أن الفحص والتحري أثبت أن ذلك الادعاء غير صحيح، والصورة منشورة منذ عام 2014 على الأقلّ، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار من "فرانس برس".

ويظهر في الصورة المتداولة على مواقع التواصل "فيسبوك" و"إكس" رجلا ملثّما بين عدد من الأشخاص يبدو أنّهم يحتفون به ويلتقطون معه الصور.
 
الادعاء خطأ.. والصورة قديمة


وجاء في التعليقات المرافقة: "ظهور القائد أبو عبيدة قرب خان يونس، والتفاف الناس حوله رغم القصف والدمار والخراب والحصار والتجويع". إلا أن الحقيقة أن تلك الصورة قديمة وتعود لنحو 9 سنوات مضت. (العربية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2023-12-28
10:35 | 2023-12-28
10:25 | 2023-12-28
10:05 | 2023-12-28
10:00 | 2023-12-28
09:51 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24