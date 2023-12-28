رغم القصف والدمار.. أبو عبيدة يتجوّل بين الناس في غزة؟ (صورة)

انتشر على صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنّها تُظهر الناطق باسم كتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، وهو يتجوّل في الساعات أو الأيام الماضية في قطاع غزّة الذي يشهد قصفاً إسرائيلياً مدمرّاً.

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إلا أن الفحص والتحري أثبت أن ذلك الادعاء غير صحيح، والصورة منشورة منذ عام 2014 على الأقلّ، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار من "فرانس برس".



ويظهر في الصورة المتداولة على مواقع التواصل "فيسبوك" و"إكس" رجلا ملثّما بين عدد من الأشخاص يبدو أنّهم يحتفون به ويلتقطون معه الصور.