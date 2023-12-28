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معدل الفقر في إسرائيل هو من بين الأعلى في البلدان المتقدمة

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:50
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كشف تقرير رسمي إسرائيلي النقاب، اليوم، إن حوالي مليوني مواطن بينهم 870 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل.

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يستشف من تقرير الفقر للتأمين الوطني للعام 2023، أنه يعيش في إسرائيل نحو مليوني فقير، بينهم حوالي 870 ألف طفل، وحوالي 150 ألف مسن في جيل التقاعد، فيما أن حوالي 950 ألف شخص منهم يعملون".

 

وأضافت: "بلغ خط الفقر العام الماضي (2023) 3100 شيكل (835 دولارا أمريكيا) عن كل واحد من أفراد العائلة، وهو ارتفاع بمقدار مائتي شيكل مقابل العام الذي سبقه حيث بلغ 2900 شيكل (781 دولارا أمريكيا).

 

ولفت التقرير إلى أنه "ازدادت نسبة الفقر في جميع الفئات السكنية ما عدا العائلات العربية والمتدينين اليهود التي بقيت دون تغيير تقريبا وهي حوالي 39 في المئة".

 

وقالت: "إن معدلات الفقر في إسرائيل هي بين الأعلى بالمقارنة مع الدول المتطورة، خاصة في صفوف الأطفال". ( الأناضول)

 
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