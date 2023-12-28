بالفيديو... "غيريت" تُدمّر منازل وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان

وصلت العاصفة "غيريت" للمملكة المتحدة، مصحوبة برياح عاتية وثلج كثيف لتدمر منازل وتعطل قطارات وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان، في أنحاء اسكتلندا وأجزاء من شمال إنكلترا.



وعمل فنيون وسط سرعة رياح تبلغ 80 ميلا في الساعة في بعض المناطق الساحلية باسكتلندا أثناء محاولتهم إعادة الكهرباء إلى منازل وشركات انقطعت عنها عندما سقطت فروع الأشجار على خطوط الطاقة.



بعد ذلك عادت الكهرباء لأكثر من 31 ألف منزل، لكنها لا تزال مقطوعة عن حوالي 14 ألف منزل.



كما تسببت "غيريت" أيضا في تعطيل خدمة القطارات على نطاق واسع في كافة أنحاء اسكتلندا، حيث تم تعليق حركة السفر على بعض الخطوط حتى يتمكن المسؤولون من إجراء فحص كامل لشبكة السكك الحديدية.



وسقطت شجرة على مقصورة السائق بأحد القطارات، لكن لم تقع إصابات. كما أغلقت الثلوج بعض الطرق في اسكتلندا.



وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير عن تضرر منازل بسبب إعصار صغير في مدينة مانشستر، في شمال غرب إنكلترا.



بدورهم، قال مسؤولون محليون إنهم أخلوا نحو 100 عقار، ولم يتلقوا بلاغات عن وقوع إصابات.



من جهته، ألغى مطار هيثرو، مركز السفر الرئيسي في المملكة المتحدة، 18 رحلة جوية بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية على الطرق الداخلية.

كما تأثرت رحلات جوية إلى المدن الأوروبية مثل برشلونة وبرلين. (روسيا اليوم)

People waded through waist-high floods to carry their dogs to safety as Storm Gerrit pummeled Scotland today. pic.twitter.com/KZSECbnQfC — AccuWeather (@accuweather) December 27, 2023 Advertisement