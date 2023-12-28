مقترح مصري من 3 مراحل لإيقاف الحرب في غزة.. إليكم التفاصيل

كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان عن تفاصيل الجهود المصرية لوقف الحرب الدائرة حالياً في غزة.

وقال رشوان في بيان له إن "مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

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وأوضح أن "صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار"، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.

ونوه بأنه عند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيُعْلَن كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.

ودعا رشوان في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة إلى المصادر المصرية الرسمية لاستيضاح أي جديد.





