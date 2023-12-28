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نائب حرق علم إسرائيل... رماه على الأرض وداس عليه!

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:22
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أحرق النائب الأردني في البرلمان العربي خليل عطية، علم إسرائيل خلال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، في القاعة الرئيسية للجامعة العربية، وداسه بقدمه بعد رميه على أرض المنصة التي كان يقف عليها. (روسيا اليوم)
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