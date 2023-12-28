عددهم كبير جدّاً... أين يعيش المستوطنون الإسرائيليّون الذين هربوا من المناطق القريبة من لبنان؟

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن 130 ألف عائلة إسرائيلية تم إجلاؤها من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 تشرين الاول.



وأضافت الصحيفة العبرية أن 70 ألفا منهم يعيشون في الفنادق.



وأكدت أن معظم العائلات ترفض العودة إلى المستوطنات التي أجليت منها. (روسيا اليوم)

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