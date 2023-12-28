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عربي-دولي

عددهم كبير جدّاً... أين يعيش المستوطنون الإسرائيليّون الذين هربوا من المناطق القريبة من لبنان؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:34
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أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن 130 ألف عائلة إسرائيلية تم إجلاؤها من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 تشرين الاول.

وأضافت الصحيفة العبرية أن 70 ألفا منهم يعيشون في الفنادق.

وأكدت أن معظم العائلات ترفض العودة إلى المستوطنات التي أجليت منها. (روسيا اليوم)
 
 
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