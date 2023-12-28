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الجيش الإسرائيلي يعرض صوراً لمخططات ووثائق عثر عليها في منزل قائد كتيبة الشجاعية

Lebanon 24
28-12-2023 | 11:20
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زعم الجيش الإسرائيلي أن وحدة جمع المعلومات الاستخباراتية والغنائم الفنية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية عثرت على وثائق وخطط لحماس في أحد منازل قادتها.
وبحسب بيان الجيش، من بين المستندات التي تم العثور عليها خارطة أنفاق ضبطتها "الفرقة 252" في منزل نائب قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس، كما عثرت الفرقة وجمعت دليلا يفسر الخريطة في منزل عنصر آخر.
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وأوضح الجيش أنه بمجرد ورود المواد إلى المنظومة يتشكل الربط الهام بين الخارطة والدليل مما يسمح بتدمير عدد كبير من فتحات الأنفاق منها.
وذكر الجيش في بيانه أيضا أنه بحوزته أكثر من 65 مليون ملف ونصف مليون مستند والخطط العملياتية وأساليب العقيدة القتالية الخاصة بحماس.
وأكد في البيان أن منظومة جمع المعلومات الاستخباراتية والغنائم الفنية وردتها خارطة تابعة لحماس تشير إلى موقع فتحة نفق والتي ضبطتها الفرقة 36 في منزل أحد مساعدي قائد كتيبة الشجاعية وسام فرحات، مشيراً إلى أنه بعد معالجتها الأولية لدى وحدة 9900، تم إحكام القبضة السريع أمام القوات في الميدان ورصدت فتحة النفق بجوار قواته في القطاع وتم تحييدها من قبل قوات الهندسة.
 
ونشر الجيش الإسرائيلي مجموعة من الوثائق التي قال إنه عثر عليها وتعود إلى حركة حماس.
 وتتكون وحدة جمع المعلومات من جنود الاحتياط ويتمثل دورها في استخراج المعلومات الاستخباراتية من الغنائم المضبوطة من قبل كافة القوات المقاتلة في الميدان.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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