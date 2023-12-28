كرد على هجمات السفن.. عقوبات أميركية على شركات مرتبطة بإيران والحوثيين

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فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاث شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مسلحي الحوثي.يأتي ذلك في أحدث رد أميركي على هجمات الحوثيين على السفن.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.ونقلت رويترز عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون "إجراء اليوم (الخميس) يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".المصدر: روسيا اليوم