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عربي-دولي

نُقِلَ إلى مستشفى الطوارىء... أوكرانيٌّ قفز من النافذة هرباً من التعبئة

Lebanon 24
28-12-2023 | 12:00
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قفز رجل من نافذة مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مدينة تشيرنيفتسي في غرب أوكرانيا، هربا من التعبئة.

وذكرت تاتيانا غيداتشوك، ممثلة مركز التجنيد في مدينة تشيرنيفتسي، لقناة  "Public" التلفزيونية الأوكرانية، إنّ "رجلا قفز من نافذة مكتب التسجيل والتجنيد الواقع في الطابق الثاني".
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وأضافت أنه تم نقل الرجل البالغ من العمر 43 عاما الى مستشفى الطوارئ بعد إصابته بكسر مفتوح في ساقه، وأنه ما زال حيا، وحالته مستقرة، لكنه سيبقى للمتابعة في قسم جراحة الأعصاب". (روسيا اليوم)
 
 

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