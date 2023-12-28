مقتل رهينة إسرائيليّة جديدة لدى "حماس"... من هي؟ (صورة)

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أعلن تجمع "نير عوز" السكاني في جنوب إسرائيل، عن مقتل رهينة إسرائيلية - أميركية محتجزة، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.ونقلت "فرانس برس" عن بيان التجمع إن "جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من تشرين الاول، وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت، وقد توفيت متأثرة بجروحها".وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي أم لأربعة أولاد وجدة لسبعة أولاد". (سكاي نيوز)