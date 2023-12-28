إسرائيل توافق على ممر بحري من قبرص لإدخال المساعدات إلى غزة

وافقت إسرائيل على اقتراح قبرص لإنشاء ممر بحري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وفقاً لما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويهدف الاقتراح الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني نحو 2.4 مليون نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات.

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وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً دعا إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، إن إسرائيل وافقت مبدئياً على نظام يسمح بفحص المساعدات الدولية تحت إشراف إسرائيلي في قبرص قبل تسليمها مباشرة إلى قطاع غزة.

وقال حيات لوكالة الصحافة الفرنسية: "هناك موافقة مبدئية على هذا الإجراء، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللوجيستية التي تنتظر الحل".

واقترحت قبرص إنشاء ممر لجمع وتفتيش وتخزين المساعدات في الجزيرة قبل شحنها إلى قطاع غزة.



المصدر: الشرق الأوسط