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عربي-دولي

فرار مدير قناة شهيرة وإعلامي... إلى أيّ بلد هربا؟ (صورة)

Lebanon 24
28-12-2023 | 12:25
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تمكن مدير تحرير قناة "أورينت" السورية علاء فرحات والإعلامي أحمد ريحاوي من الفرار خارج تركيا، بعدما صدر حكم غير نهائي بحقهم بالسجن 6 سنوات.

ونشر فرحات عبر حسابه على "فيسبوك" صورة تجمعه مع ريحاوي في اليونان، وكتب: "قشق.. تم الهروب من تركيا".
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وكان القضاء التركي قد أصدر قبل أسبوع حكما بالسجن ست سنوات قابلا للطعن على كل من فرحات والمذيع أحمد ريحاوي مقدم برنامج "تفاصيل".

وجاء الحكم بعد اتهام الصحفيين السوريين بـ "الإساءة للجمهورية التركية" على خلفية حلقة شهدت مشادة كلامية ضمن برنامج "تفاصيل"، وتناولت "انتهاكات قوات الدرك التركية"، في آذار الماضي. (الحرة)
 
فرار مدير قناة وإعلامي سوري بعد حكم بالسجن 6 سنوات في تركيا

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