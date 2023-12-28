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عربي-دولي

مشكلة كبيرة تُواجه إسرائيل... ما كشفته صحيفة يُثير قلقها

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:29
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ تقريراً نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تناول مشكلة "مؤجلة" قد تُواجهها إسرائيل في المرحلة المقبلة، وتتعلق بأوضاع جرحى الجيش، الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
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وحسب الصحيفة، يزيد عدد المصابين عن 6 آلاف جندي، وجاء في التقرير أن "العدد المتزايد منهم يشكل تحديا صعبا للنظام الصحي".

واستعرضت "تايمز أوف إسرائيل" قصصا لجنود إسرائيليين أصيبوا في معارك غزة، ومن بينهم إيغور تودوران، الذي تعرّض لإصابة "غيّرت حياته"، بعدما سقط صاروخ على دبابته.

وأسفر الصاروخ الذي استهدف دبابته عن فقدانه ساقه اليمنى من تحت الورك.

ونظرا للأعداد الكبيرة من المصابين، يشعر المدافعون عنهم بالقلق من أن تكون إسرائيل "ليست مستعدة لتلبية احتياجاتهم".

وتنقل "تايمز أوف إسرائيل" عن إيدان كليمان، الذي يرأس "منظمة المحاربين القدامى المعاقين" غير الربحية قوله: "لم يسبق لي أن رأيت نطاقا مثل هذا وكثافة مثل هذه"، في إشارة منه إلى أعداد المصابين. (الحرة)
 
 
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